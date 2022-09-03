Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Російські окупанти намагаються приховати у Маріуполі свій злочин, вони приступили до “ремонту” драматичного театру, де загинуло понад 300 маріупольців внаслідок російського авіанальоту.

Проте у процесі ремонту російські будівельники скаржаться на те, що вони почали знаходити тіла людей, крім того, вони нарікають на трупний сморід.

Натомість для того, щоб місцеві жителі не бачили, що це правда – окупанти почали будувати паркан навколо драмтеатру, адже так легше позбавлятися слідів злочину.

У Маріупольській міськраді нагадали, що під час блокади міста російські військові вели обстріл цивільних об’єктів. Вони скинули дві бомби на драматичний театр, в укритті котрого ховалися родини з дітьми. Військових злочинців навіть не зупинив надпис перед театром “ДІТИ”.

Варто зазначити, що міжнародна організація Amnesty International – яка займалась розслідуванням знищення Маріупольского драматичного театру – на основі зібраних доказів дійшла висновку, що російські військові свідомо скинули на театр бомбу знаючи, що там переховуються сотні мирних мешканців.

Опитавши багатьох осіб, які вижили після бомбардування драмтеатру та зібравши цифрові докази, організація дійшла висновку, що у березні російські армійці, ймовірно, навмисне атакували драмтеатр у Маріуполі, попри те, що знали – там переховуються сотні мирних українців.

Організація також дійшла висновку, що атака, майже напевне, була здійснена російським винищувачем, який скинув на будівлю театру дві 500-кілограмові бомби, які вибухнули одночасно близько одна до одної.