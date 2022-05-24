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У Маріуполі під завалами знайшли тіла 200 людей. Ще 500 переховувались у Драмтеатрі: Сергій Тарута розповів, як росіяни намагаються приховати чисельні жертви в місті

Народний депутат України Сергій Тарута розповів про подробиці щодо жертв та чинних обставин у Маріуполі. За його словами, у місті під завалами багатоповерхівки у бомбосховищі знайшли тіла щонайменше 200 людей. Також щонайменше 500 маріупольців ховались у будівлі Драмтеатру в момент бомбардування. 

Вівторок, 24 травня 2022, 13:04
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Про це він повідомив у Facebook.

Він наголосив, що його знайомим, які зараз у Маріуполі, вдалось вийти на зв’язок. Те, про що вони розповідають, страшно навіть уявити, проте люди не можуть про це мовчати.

“Біля Автовокзалу, під завалами багатоповерхівки у бомбосховищі знайшли тіла щонайменше 200 людей. Тіла під завалами розкладаються. У Маріуполі, який пах морем і квітам, тримається гнітючий, нестерпний запах спалених будинків і мертвих тіл. І біля вокзалу, і по вулиці Володимирській, якою через сморід просто неможливо пересуватись”, — написав Тарута.

За твердженнями очевидців, місто перетворилось на “гігантську братську могилу”. Нардеп додав, що росіяни замітають сліди своїх злочинів. Зокрема почали розбирати завали та спалювати тіла вбитих жінок, дітей, літніх людей.

“Особливо квапились із Драматичним театром. Проте, є список людей, що переховувались у театрі, в якому щонайменше 1300 прізвищ”, — зауважив він.

Свідчення тих, хто вижив, підтверджують, що щонайменше 500 маріупольців ховались у будівлі в момент бомбардування.

Тарута наголосив, що Маріуполь – трагедія світового масштабу, потворна своєю жорстокістю, що назавжди залишиться чорною сторінкою у світовій історії.

Теги: війна, жертви, загиблі, Маріуполь, російська агресія, російські війська, російсько-українська війна, Сергій Тарута, театр Маріуполь

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