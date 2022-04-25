У блокадному місті відкрили чотири “райвідділки міліції”. До них зобов’язують прийти колишніх співробітників поліції. Раніше їх вже змушували з’явитися, але минулого разу це були співробітники так званого “МВД ДНР”.
“Колишні працівники Маріупольського ГУ МВС України в Донецькій області (атестовані та вільнонаймані) зобов’язані з’явитися до районних відділів поліції для реєстрації незалежно від намірів подальшого проходження служби в ОВС ДНР”, – йдеться у повідомленні окупантів.
Загарбники не припиняють обстріли та бомбардування “Азовсталі”. Вони атакують його важкою артилерією. Вчора окупанти знову намагались увійти диверсійними групами на територію заводу, але зазнали невдачі.
- Нагадаємо, під час Великодня російські окупанти продовжували атакувати Маріуполь. Заступник командира Окремого загону спеціального призначення “Азов” Святослав Паламар закликав світ докласти зусиль для звільнення людей з блокадного міста.
- Чому Маріуполь такий важливий для Росії — пояснення від експертів Washington Post.
- Раніше українські захисники полку “Азов” опублікували відео з підвалів заводу “Азовсталь”. Тут від російських обстрілів вже майже два місяці переховуються сотні мирних жителів Маріуполя.
- Водночас за даними розвідки Великої Британії, попри заяви Росії щодо захоплення Маріуполя, у місті тривають запеклі бої, що заважає російським окупантам здійснити швидкий наступ на Донбасі.
- У російському Брянську у ніч з 24 на 25 квітня сталася пожежа на нафтобазі. Перед загорянням місцеві жителі чули вибухи.