У Маріуполі запрацювала так звана "міліція ДНР". Загарбники змушують колишніх поліцейських долучитися до служби.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петра Андрющенка

У блокадному місті відкрили чотири “райвідділки міліції”. До них зобов’язують прийти колишніх співробітників поліції. Раніше їх вже змушували з’явитися, але минулого разу це були співробітники так званого “МВД ДНР”.

“Колишні працівники Маріупольського ГУ МВС України в Донецькій області (атестовані та вільнонаймані) зобов’язані з’явитися до районних відділів поліції для реєстрації незалежно від намірів подальшого проходження служби в ОВС ДНР”, – йдеться у повідомленні окупантів.

Загарбники не припиняють обстріли та бомбардування “Азовсталі”. Вони атакують його важкою артилерією. Вчора окупанти знову намагались увійти диверсійними групами на територію заводу, але зазнали невдачі.