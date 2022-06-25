Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Через скорочення надання гуманітарної допомоги значно загострилася проблема з нестачею їжі. Також погіршення ситуації, ймовірно, сталося й через те, що мешканці приморських селищ, де взагалі немає гуманітарної допомоги повернулися до Маріуполя.
Зараз у Маріуполі великі черги, тисячі людей намагаються отримати хоча б якусь допомогу. Натомість їжі критично бракує й не вистачає для всіх.
“Гуманітарна ситуація стрімко погіршується. Окрім кризи з питною водою, стрімко погіршилась ситуація з їжею”, – наголосив Петро Андрющенко.
- Раніше повідомлялося, що у Маріуполі загарбники розпочали будівництво фортифікаційних споруд для можливого контрнаступу.
- Також у Маріуполі російські загарбники розклеїли оголошення про те, що шукають чоловіків для роботи в охоронній фірмі.
- Станом на червень 2022 року, офіційно відомо про понад 23 000 смертей мирних мешканців Маріуполя внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Приморське місто на узбережжі Азовського моря перетворене на велике кладовище з іменами невідомих та невпізнаних людей, руїни, спалені будинки та триколор окупантів.