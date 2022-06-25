Гуманітарна ситуація у Маріуполі стрімко погіршується. Людям не вистачає не лише води, але й харчових продуктів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Через скорочення надання гуманітарної допомоги значно загострилася проблема з нестачею їжі. Також погіршення ситуації, ймовірно, сталося й через те, що мешканці приморських селищ, де взагалі немає гуманітарної допомоги повернулися до Маріуполя.

Зараз у Маріуполі великі черги, тисячі людей намагаються отримати хоча б якусь допомогу. Натомість їжі критично бракує й не вистачає для всіх.

“Гуманітарна ситуація стрімко погіршується. Окрім кризи з питною водою, стрімко погіршилась ситуація з їжею”, – наголосив Петро Андрющенко.