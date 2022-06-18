У Маріуполі ситуація з нестачею питної води загострюється. Люди змушені набирати технічну воду з калюж.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

У Маріуполі посилюється проблема з водопостачанням. Зараз люди використовують воду, яку добувають з калюж. Хоча російські окупанти неодноразово заявляли про відновлення водопостачання.

“Проблема з питною водою набирає обертів. Настільки, що її просто немає, особливо там, де окупанти прозвітували про відновлення водопостачання. Люди змушені набирати технічну воду з калюж від поривів та використовувати її для життя”, – зазначив Петро Андрющенко

Нагадаємо, що нещодавно місцеві мешканці Маріуполя вимушені були брати воду з пожежної машини. Проте загарбники стверджували, що у місті відремонтовано 650 кілометрів труб.