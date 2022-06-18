Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
У Маріуполі посилюється проблема з водопостачанням. Зараз люди використовують воду, яку добувають з калюж. Хоча російські окупанти неодноразово заявляли про відновлення водопостачання.
“Проблема з питною водою набирає обертів. Настільки, що її просто немає, особливо там, де окупанти прозвітували про відновлення водопостачання. Люди змушені набирати технічну воду з калюж від поривів та використовувати її для життя”, – зазначив Петро Андрющенко
Нагадаємо, що нещодавно місцеві мешканці Маріуполя вимушені були брати воду з пожежної машини. Проте загарбники стверджували, що у місті відремонтовано 650 кілометрів труб.
- Кількість мешканців у тимчасово окупованому Маріуполі зменшилась у п’ять разів. Наразі в місті залишається близько 120 тисяч осіб.
- У Маріуполі місцевим жителям доводиться шикуватися у величезні черги за харчовими продуктами, які видають окупанти. Вони годинами стоять під сонцем без води, тому останніми днями багато людей непритомніють.
- Для отримання питної води жителі Маріуполя тепер мусять записуватися в чергу, однак через спеку поставки води можуть скоротитися.