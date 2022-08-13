Про це повідомляє пресслужба міської ради Маріуполя та радник мера міста Петро Андрющенко.
Зазначається, що о вибух відбувся о 15:40. У міській раді додали, що про це сповістили місцеві мешканці: “Його чуло все місто. Подробиці — згодом”, — йдеться в повідомленні.
За словами Андрющенка, звук дійшов до всіх районів Маріуполя: “І так. Не без нас”, — написав радник.
Наразі інформації щодо загиблих, постраждалих чи подробиць немає.
Варто зауважити, що мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи в окупованому Мелітополі. Він заявив, що працюють партизани: “Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста”, — сказав він.
- У Маріуполі місцеві мешканці помітили, що окупанти залишають гранати, прив’язаними до дверей квартир. Вибухонебезпечні предмети виявляли по всьому місту.
- У тимчасово окупованому Маріуполі працівники “Міськводоканалу” влаштували бунт через невиплату заробітної плати.