13 серпня майже о четвертій годині дня на території тимчасово окупованого Маріуполя пролунав потужний вибух, який почули всі місцеві мешканці.

Про це повідомляє пресслужба міської ради Маріуполя та радник мера міста Петро Андрющенко.

Зазначається, що о вибух відбувся о 15:40. У міській раді додали, що про це сповістили місцеві мешканці: “Його чуло все місто. Подробиці — згодом”, — йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, звук дійшов до всіх районів Маріуполя: “І так. Не без нас”, — написав радник.

Наразі інформації щодо загиблих, постраждалих чи подробиць немає.

Варто зауважити, що мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи в окупованому Мелітополі. Він заявив, що працюють партизани: “Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста”, — сказав він.