Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.
Заходи пройдуть 10-11 вересня.
“Командування операції Об’єднаних сил закликає мешканців міста не покидати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо”, – йдеться в повідомленні.
У штабі зазначили, що всі дії відбуваються в рамках чинного законодавства України та санкціоновані командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченко.
- Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні після початку перемир’я 27 липня зафіксувала 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях. Зокрема на Донбасі пролунало 173 вибухи.