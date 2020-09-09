У Маріуполі проведуть превентивні заходи з протидії терористичним і диверсійних загрозам.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

Заходи пройдуть 10-11 вересня.

“Командування операції Об’єднаних сил закликає мешканців міста не покидати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо”, – йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що всі дії відбуваються в рамках чинного законодавства України та санкціоновані командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченко.