Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.
За його словами у місті “маразм назавжди, поки тут Росія”. На світлинах, опублікованих радником, на тлі видно зруйновані російською армією будинки.
Водночас Андрющенко поцікавився, як окупантам вдасться перейменувати місто у “Марнуполь” в написах на площі. Раніше росіяни вже планували демонтувати напис назви Маріуполя українською мовою на в’їзді в місто. Наразі вони хочуть встановити замість нього російськомовний варіант.
“Який символізм — триколор на фоні знищених обгорілих будинків на площі Леніна. Замислився, а як вони виправлять “Маріуполь” на “Марнуполь” в написах на площі? МраZота — досить поганить Маріуполь. Просто перейменуйте вже в Жданов знов”, — написав радник.
- Нагадаємо, що російські загарбники у терміновому порядку готуються до відкриття інфекційного відділення на базі лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) через спалах холери.
- Адже епідемічна ситуація в Маріуполі погіршується щоденно. Найближчим часом у місті можуть виникати спалахи дизентерії та холери.