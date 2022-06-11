У тимчасово окупованому Маріуполі російська "влада" перейменувала Площу Свободи на площу Леніна і підняли над нею свій триколор.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами у місті “маразм назавжди, поки тут Росія”. На світлинах, опублікованих радником, на тлі видно зруйновані російською армією будинки.

Водночас Андрющенко поцікавився, як окупантам вдасться перейменувати місто у “Марнуполь” в написах на площі. Раніше росіяни вже планували демонтувати напис назви Маріуполя українською мовою на в’їзді в місто. Наразі вони хочуть встановити замість нього російськомовний варіант.