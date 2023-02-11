Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 19:00.
У місті Маріуполь Донецької області російські окупанти ремонтують свою військової техніки, яка навмисно була виведена з ладу російськими військовослужбовцями. Причина — не бажання брати участь в бойових діях.
“Основаною причиною несправності військової техніки є навмисне виведення з ладу двигунів”, — додали у штабі.
Також у Генштабі зауважили, що в Новій Каховці тимчасово зайнятої території Херсонської області у період з 7 по 9 лютого спостерігаються численні випадки мародерства російськими загарбниками.
Наразі новоприбулі військовослужбовці російських окупаційних військ активно завантажують награбоване майно у військові вантажівки, пишуть військові.
Зазначається, що з початку лютого цього року Росія використала близько 1 200 осіб з російської ПВК “Вагнер”, які були завербовані у в’язницях з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим.
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- Пізно ввечері 10 лютого російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Є влучання в об‘єкти енергетичної інфраструктури.