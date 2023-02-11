У Маріуполі росіяни організували ремонт своєї військової техніки, яку раніше навмисно вивели з ладу їхні військовослужбовці.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 19:00.

У місті Маріуполь Донецької області російські окупанти ремонтують свою військової техніки, яка навмисно була виведена з ладу російськими військовослужбовцями. Причина — не бажання брати участь в бойових діях.

“Основаною причиною несправності військової техніки є навмисне виведення з ладу двигунів”, — додали у штабі.

Також у Генштабі зауважили, що в Новій Каховці тимчасово зайнятої території Херсонської області у період з 7 по 9 лютого спостерігаються численні випадки мародерства російськими загарбниками.

Наразі новоприбулі військовослужбовці російських окупаційних військ активно завантажують награбоване майно у військові вантажівки, пишуть військові.

Зазначається, що з початку лютого цього року Росія використала близько 1 200 осіб з російської ПВК “Вагнер”, які були завербовані у в’язницях з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим.