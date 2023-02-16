Триває триста п’ятдесят восьма доба російського широкомасштабного вторгнення. У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники проводять заходи з “мобілізації” окремих представників суспільства. Відтепер безпритульних, а також осіб з алкогольною чи наркотичною залежністю забирають до ворожого війська.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. 16 із 36 ворожих ракет було збито українськими захисниками. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Загроза завдання ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України. Ворог поки що не відмовляється від своїх загарбницьких планів, попри значні втрати. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено;

, , та напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено; На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Дворічна і Гряниківка Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка на Луганщині та Берестове Донецької області;

та напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Дворічна і Гряниківка Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка на Луганщині та Берестове Донецької області; На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине та Курдюмівка;

напрямку обстрілів зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине та Курдюмівка; На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області;

та напрямках противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області; На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області;

напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню знову постраждали Зміївка, Токарівка, Антонівка та Херсон, постраждали мирні люди.

Окупаційна адміністрація міста Гола Пристань Херсонської області чинить тиск на місцеве населення щодо переоформлення майнових прав за російським законодавством. Зокрема, поширюється інформація, що громадян України, які не виконають вимог окупантів до травня цього року, буде депортовано до Росії.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що авіація Сил оборони Україн протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів, а також одного – по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Крім того, українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів та два інших важливих об’єкти загарбників.