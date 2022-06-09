Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За даними окупантів, зареєстровано близько 47 тисяч пенсіонерів. Однак за інформацією українських джерел, близько 10 тисяч жителів Маріуполя принципово не подали документи на отримання пенсійних виплат від окупантів.

У перерахунку на гривню, пенсія становить 2,6 тисячі гривень.

“Видача пенсій очікувано перетворилась на чергове пекло і знущання. Черга розписана до кінця місяця, але це не рятує від хамства та битви за виживання”, – зазначив Петро Андрющенко.

Гроші напередодні було завезено бронеавтомобілем. Як зазначив Петро Андрющенко, саме ця ситуація добре демонструє російську економіку та чесність звітів Путіна про економічний розвиток РФ.

Також він наголосив, що в Росії грошей друкують стільки, скільки необхідно. Тому сучасна історія грошей Росії – такий самий фейк, як і сама РФ.