Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України
За даними ГУР, під час процесу нібито “перепису населення” людей змушують показувати документи, що посвідчують особу. А також вимагають проходження процесу фіксації відбитків пальців.
Також на місці працює декілька знімальних груп російських телеканалів. Їх метою та завданням є демонстрація налагодження “мирного життя»”.
У Маріуполі постійно зростають ціни на товари та послуги. Наприклад, півлітрова пляшка води коштує близько 100 грн, кілограм свинини – 600 гривень. І це попри те, що у більшості мешканців міста немає ніякого заробітку.
У місті працюють приватні похоронні служби з Росії. Ціна таких послуг – 10 тисяч гривень за одне тіло.
- У Маріуполі загарбники розпочали будівництво фортифікаційних споруд для можливого контрнаступу.
- Також у Маріуполі російські загарбники розклеїли оголошення про те, що шукають чоловіків для роботи в охоронній фірмі.
- У Маріуполі російські загарбники змінили схему контролю за пересуванням містом через недостатню кількість військових та техніки.
- Станом на червень 2022 року, офіційно відомо про понад 23 000 смертей мирних мешканців Маріуполя внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Приморське місто на узбережжі Азовського моря перетворене на велике кладовище з іменами невідомих та невпізнаних людей, руїни, спалені будинки та триколор окупантів.