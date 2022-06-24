В окупованому російськими загарбниками Маріуполі проводиться так званий "перепис населення". Окрім цього, за поховання людини росіяни вимагають 10 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України

За даними ГУР, під час процесу нібито “перепису населення” людей змушують показувати документи, що посвідчують особу. А також вимагають проходження процесу фіксації відбитків пальців.

Також на місці працює декілька знімальних груп російських телеканалів. Їх метою та завданням є демонстрація налагодження “мирного життя»”.

У Маріуполі постійно зростають ціни на товари та послуги. Наприклад, півлітрова пляшка води коштує близько 100 грн, кілограм свинини – 600 гривень. І це попри те, що у більшості мешканців міста немає ніякого заробітку.

У місті працюють приватні похоронні служби з Росії. Ціна таких послуг – 10 тисяч гривень за одне тіло.