Зображення: ГУР МО України

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України

За даними ГУР, під час процесу нібито “перепису населення” людей змушують показувати документи, що посвідчують особу. А також вимагають проходження процесу фіксації відбитків пальців.

Також на місці працює декілька знімальних груп російських телеканалів. Їх метою та завданням є демонстрація налагодження “мирного життя»”.

У Маріуполі постійно зростають ціни на товари та послуги. Наприклад, півлітрова пляшка води коштує близько 100 грн, кілограм свинини – 600 гривень. І це попри те, що у більшості мешканців міста немає ніякого заробітку.

У місті працюють приватні похоронні служби з Росії. Ціна таких послуг – 10 тисяч гривень за одне тіло.