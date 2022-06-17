Під час бойових дій за Маріуполь загинули щонайменше 1348 мирних мешканців, серед них - 70 дітей.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Справжня кількість загиблих у бойових діях проти мирного населення, ймовірно, на тисячі більше”, – зазначила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

Всі ці смерті сталися унаслідок авіаударів, танкових та артилерійських обстрілів. А також через застосування стрілецької зброї та легкого озброєння під час вуличних боїв.

За словами Бачелет, на півдні Маріуполя пошкоджено або зруйновано 90% житлових будинків. Вона назвала Маріуполь “ймовірно, найсмертоноснішим місцем в Україні” з 24 лютого 2022 року й до квітня.

Тіла були знайдені в імпровізованих індивідуальних або колективних могилах у дворах, на вулицях, у парках та в пустих будинках.

Також Мішель Бачелет зазначила, що доки не будуть знайдені та ідентифіковані всі тіла загиблих неможливо буде дізнатися точну кількість смертей цивільного населення. Безпосередньо тих, які були спричинені бойовими діями, і тих, що сталися унаслідок відсутністі їжі, води та медичної допомоги.