Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Наразі сформовано 9 класів різного віку. У кожному класі приблизно по 35-45 дітей. Натомість харчування для дітей немає. Через відсутність достатньої кількості електроенергії навчання буде без комп’ютерної техніки.
Викладання відбуватиметься російською мовою. Проте випускникам планують видавати дипломи так званої “ДНР” та пропонуватимуть вступ до вищих навчальних закладів у РФ.
“Радянський союз повернувся до Маріуполя у всіх яскравих фарбах середньовіччя та тоталітаризму. Не вистачає лише перейменувати Маріуполь на Жданов та відновити бюст кату Ленінграда”, – зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
- Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники провели дитяче свято посеред зруйнованих будинків.
- Радник мера Маріуполя повідомив, що російські окупанти вирішили продовжити навчальний процес у місті. Упродовж літа дітей навчатимуть за російською програмою.
- На тимчасово окупованій території Донецької області росіяни почали вилучати та знищувати українські книжки.