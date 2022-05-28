Російські загарбники відкрили школу №65 та змусили батьків прибрати сміття, закрити вікна плівкою та навести лад.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Наразі сформовано 9 класів різного віку. У кожному класі приблизно по 35-45 дітей. Натомість харчування для дітей немає. Через відсутність достатньої кількості електроенергії навчання буде без комп’ютерної техніки.

Викладання відбуватиметься російською мовою. Проте випускникам планують видавати дипломи так званої “ДНР” та пропонуватимуть вступ до вищих навчальних закладів у РФ.

“Радянський союз повернувся до Маріуполя у всіх яскравих фарбах середньовіччя та тоталітаризму. Не вистачає лише перейменувати Маріуполь на Жданов та відновити бюст кату Ленінграда”, – зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.