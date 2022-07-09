У тимчасово окупованому Маріуполі, російські загарбники почали відновлення морського порту для створення там військово-вантажної бази.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Вчора, 8 липня, у місто приїхало п’ять великих автобусів з російськими військовими. Вони вирушили до Приморського району.

Така заміна особового складу вказує на посилення охорони перш за все в порту. Адже морський порт справді починають відновлювати для створення військово-вантажної бази армії РФ.

За словами радника міського голови Маріуполя, виявлено 6 зрадників. А також особу, яка причетна до корегування вогню та до накопичення даних для російської артилерії.

Також було підтверджено місцеперебування двох складів бойових комплектів загарбників у житлових кварталах.

“З урахуванням військової ситуації та потужностей HIMARS, що надійшла на озброєння української армії, радимо мешканцям Маріуполя, яких окупанти намагаються використати як “живий щит” для прикриття складів терміново евакуюватись. Або тимчасово обрати інше місце проживання для власної безпеки”, – наголосив Петро Андрющенко.