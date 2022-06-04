Після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами, загарбники розпочали знесення будинків без розбирання завалів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Російські окупанти руйнують будинки для того, щоб приховати докази своїх злочинів. Проте вони навіть не займаються пошуками загиблих у зруйнованих будинках.

“Дані про нові тіла загиблих неможливо отримати у зв’язку з тим, що після знесення все вивозиться на сміттєзвалище Лівобережного району”, – зазначив Петро Андрющенко.

Також він додав, що якщо в будівлях залишались тіла загиблих, то їх разом зі сміттям викинули на сміттєвому полігоні.