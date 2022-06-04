Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Російські окупанти руйнують будинки для того, щоб приховати докази своїх злочинів. Проте вони навіть не займаються пошуками загиблих у зруйнованих будинках.
“Дані про нові тіла загиблих неможливо отримати у зв’язку з тим, що після знесення все вивозиться на сміттєзвалище Лівобережного району”, – зазначив Петро Андрющенко.
Також він додав, що якщо в будівлях залишались тіла загиблих, то їх разом зі сміттям викинули на сміттєвому полігоні.
- Нагадаємо, що за словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, наразі у мешканців міста немає доступу до води та їжі.
- Російські загарбники відкрили школу №65 та змусили батьків прибрати сміття, затулити вікна плівкою та навести лад.
- 8-річний Єгор, автор “Маріупольського щоденника”, у якому він описував життя в блокадному Маріуполі, нарешті зміг виїхати з окупованого міста. На 100-тий день повномасштабної війни хлопчик разом сестрою, мамою та бабусею, опинились на підконтрольній Україні території.