У Маріуполі окупаційні війська планують розселити мирних жителів у будинках, які вцілили після російського бомбардування. Вони намагаються переконати маріупольців, які виїхали з блокадного міста, повернутися.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Приватні будинки розташовані у Приморському районі міста в районі селище Моряків. У такий спосіб окупанти створюють “зону безпечного компактного розселення”. У приміщеннях вони планують розмістити місцевих жителів, які втратили житло і тимчасово мешкають на узбережжі.

Загарбники стали обдзвонювати жителів Маріуполя для залучення жити у “безпечної зони”. Зокрема “пропозицію” чи вимогу отримують ті мешканці, які виїхали до території України.

До процесу (обдзвонювання людей — ред.) залучено одного зі співробітників рятувальних служб, але на зараз встановлюємо його роль та наявність примусу до співпраці. Тому просимо не робити поспішних висновків”, — повідомив він.

Російська війська мають намір будинки переформувати у гуртожитки. В одному будинку будуть заселяти по п’ять чи шість родин.