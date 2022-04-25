Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Приватні будинки розташовані у Приморському районі міста в районі селище Моряків. У такий спосіб окупанти створюють “зону безпечного компактного розселення”. У приміщеннях вони планують розмістити місцевих жителів, які втратили житло і тимчасово мешкають на узбережжі.
Загарбники стали обдзвонювати жителів Маріуполя для залучення жити у “безпечної зони”. Зокрема “пропозицію” чи вимогу отримують ті мешканці, які виїхали до території України.
До процесу (обдзвонювання людей — ред.) залучено одного зі співробітників рятувальних служб, але на зараз встановлюємо його роль та наявність примусу до співпраці. Тому просимо не робити поспішних висновків”, — повідомив він.
Російська війська мають намір будинки переформувати у гуртожитки. В одному будинку будуть заселяти по п’ять чи шість родин.
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