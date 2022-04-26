У Маріуполі окупаційні війська РФ не дають їжу чоловікам, поки вони не почнуть на неї працювати. Місцевих жителів змушують розбирати завали від російського бомбардування та облаштовувати братські могили.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Радник міського голови розповів, що в Маріуполі залишається важкою гуманітарна ситуація. Хоча російська сторона активно запевняє у наявності їжі та води — насправді людям катастрофічно не вистачає харчів.

“Більш того, окупанти перейшли до ганебної практики забезпечення їжею чоловіків виключно в разі залученості до робіт”, — зазначив Петро Андрющенко. Чоловіки вимушені облаштовувати братські могили та брали участь у розборі завалів, “аби не вмерти з голоду”.

Також у місті недоступна медична допомога. Окупанти анонсували відкриття першої “лікарні”, яка знаходиться в приміщенні стоматологічного центру “Апполонія” в Лівобережному районі.

“Що, мабуть, найпромовистіше свідчить про справжню підготовленість окупантів, їх дбання про цивільних і реальний стан інших лікарень міста”, — додав радник мера.