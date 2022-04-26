Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
Радник міського голови розповів, що в Маріуполі залишається важкою гуманітарна ситуація. Хоча російська сторона активно запевняє у наявності їжі та води — насправді людям катастрофічно не вистачає харчів.
“Більш того, окупанти перейшли до ганебної практики забезпечення їжею чоловіків виключно в разі залученості до робіт”, — зазначив Петро Андрющенко. Чоловіки вимушені облаштовувати братські могили та брали участь у розборі завалів, “аби не вмерти з голоду”.
Також у місті недоступна медична допомога. Окупанти анонсували відкриття першої “лікарні”, яка знаходиться в приміщенні стоматологічного центру “Апполонія” в Лівобережному районі.
“Що, мабуть, найпромовистіше свідчить про справжню підготовленість окупантів, їх дбання про цивільних і реальний стан інших лікарень міста”, — додав радник мера.
- Нагадаємо, у Маріуполі окупаційні війська планують розселити мирних жителів у будинках, які вцілили після російського бомбардування. Вони намагаються переконати маріупольців, які виїхали з блокадного міста, повернутися.
- Також у Маріуполі запрацювала так звана “міліція ДНР”. Загарбники змушують колишніх поліцейських долучитися до служби.
- Чому Маріуполь такий важливий для Росії — пояснення від експертів Washington Post.
- Раніше українські захисники полку “Азов” опублікували відео з підвалів заводу “Азовсталь”. Тут від російських обстрілів вже майже два місяці переховуються сотні мирних жителів Маріуполя.