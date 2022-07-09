Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
За даними розвідки, у місті стрімко збільшується кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту. Крадіжки відбуваються як з відкритих майданчиків , так і з закритих гаражних кооперативів.
До того ж вартість машини для колаборантів і окупантів не має значення. Адже зникають автомобілі як дорогих та елітних марок, так і дешеві моделі такі як “ЗАЗ” чи GEELY.
Транспорт зникає не лише вдень, але й вночі під час комендантської години. До того ж злочинці часто використовують евакуатори. А це є ознакою того, що крадіжки здійснюють представники окупаційної влади та пов’язані з нею місцеві колаборанти.
“Офіційно заяву про викрадення можна подати у “військову комендатуру” Маріуполя. Проте на неофіційному рівні її представники заявляють, що шукати автомобілі потрібно самостійно”, – йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Також у розвідці зазначають, що часто власники викрадених автівок знаходять їх у бойовиків так званої “міліції ДНР”. У такому випадку вкрадені машини оголошуються “власністю ДНР” і будь-які подальші дії можуть бути небезпечними.
- Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі, російські загарбники почали відновлення морського порту для створення там військово-вантажної бази.
- Раніше повідомлялося, що 8 липня 2022 року російська окупаційна “влада” повністю зупинила водопостачання в Маріуполі. Офіційна причина — ремонтні роботи. Правдива — електромережі не витримали спеки.
- У селищі Волонтерівка, що знаходиться на околиці Маріуполя, мешканці влаштували бунт через відсутність водопостачання та електроенергії.