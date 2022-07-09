У тимчасово окупованому Маріуполі, росіяни та місцеві мешканці, які співпрацюють з окупаційною владою крадуть вцілілі автомобілі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, у місті стрімко збільшується кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту. Крадіжки відбуваються як з відкритих майданчиків , так і з закритих гаражних кооперативів.

До того ж вартість машини для колаборантів і окупантів не має значення. Адже зникають автомобілі як дорогих та елітних марок, так і дешеві моделі такі як “ЗАЗ” чи GEELY.

Транспорт зникає не лише вдень, але й вночі під час комендантської години. До того ж злочинці часто використовують евакуатори. А це є ознакою того, що крадіжки здійснюють представники окупаційної влади та пов’язані з нею місцеві колаборанти.

“Офіційно заяву про викрадення можна подати у “військову комендатуру” Маріуполя. Проте на неофіційному рівні її представники заявляють, що шукати автомобілі потрібно самостійно”, – йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у розвідці зазначають, що часто власники викрадених автівок знаходять їх у бойовиків так званої “міліції ДНР”. У такому випадку вкрадені машини оголошуються “власністю ДНР” і будь-які подальші дії можуть бути небезпечними.