У тимчасово окупованому Маріуполі російські військові влучили у власний безпілотник та збили його.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Це сталося вночі на ділянці між Лівобережним районом міста та Калинівкою. Для приховування власного страху та виправдання помилки вороги поширюють інформацію про нібито збиту “Точку У”.

За словами Петра Андрющенка, страх окупантів викликаний формуванням складів боєкомплектів у Кальміуському районі та відстанню, меншою ніж 100 кілометрів від лінії фронту на північний схід у напрямку Вугледара.

“HIMARS не дає спокою навіть тим територіям, які окупанти вважають глибоким тилом. І це абсолютно справедливе побоювання”, – зазначив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що у Маріуполі розпочалась чергова хвиля прихованої окупаційним режимом мобілізації. Росіяни намагаються вербувати людей через масову пропозицію роботи пожежними інспекторами. Проте на роботу беруть людей віком виключно від 25 до 30 років, без досвіду роботи.

Довідка. HIMARS – американська високомобільна артилерійська ракетна система. Розроблена наприкінці 1990-х років на колісному шасі як система, що мала підвищену мобільність у порівнянні з гусеничною M270 MLRS, з якою має уніфіковану пускову установку й арсенал боєприпасів. Призначена для тактики “стріляй-і-втікай”.