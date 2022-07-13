Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Це сталося вночі на ділянці між Лівобережним районом міста та Калинівкою. Для приховування власного страху та виправдання помилки вороги поширюють інформацію про нібито збиту “Точку У”.
За словами Петра Андрющенка, страх окупантів викликаний формуванням складів боєкомплектів у Кальміуському районі та відстанню, меншою ніж 100 кілометрів від лінії фронту на північний схід у напрямку Вугледара.
“HIMARS не дає спокою навіть тим територіям, які окупанти вважають глибоким тилом. І це абсолютно справедливе побоювання”, – зазначив Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що у Маріуполі розпочалась чергова хвиля прихованої окупаційним режимом мобілізації. Росіяни намагаються вербувати людей через масову пропозицію роботи пожежними інспекторами. Проте на роботу беруть людей віком виключно від 25 до 30 років, без досвіду роботи.
Довідка. HIMARS – американська високомобільна артилерійська ракетна система. Розроблена наприкінці 1990-х років на колісному шасі як система, що мала підвищену мобільність у порівнянні з гусеничною M270 MLRS, з якою має уніфіковану пускову установку й арсенал боєприпасів. Призначена для тактики “стріляй-і-втікай”.
- Станом на початок 140-ої доби повномасштабної російсько-української війни, воїни ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. На інших напрямках ворог не проводив активних бойових дій, однак не припиняє обстрілювати Україну. Найчастіше під ворожими обстрілами опиняються населені пункти, які межують з РФ чи тимчасово окупованою частиною України.
- В Україні триває повномасштабна російсько-українська війна. За 140 днів з початку широкомасштабного вторгнення війська РФ втратили понад 37,5 тисяч своїх армійців та декілька тисяч одиниць озброєння та військові техніки.
- У Москві формують військовий підрозділ для залучення на війну проти України. Найманці та вербувальники назвали його “собянінським полком”, оскільки він частково фінансується з московського бюджету.