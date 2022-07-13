Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, беруть людей віком виключно від 25 до 30 років, без досвіду роботи. Джерела міської адміністрації задля перевірки звернулись щодо “працевлаштування” та повідомили, що в разі згоди їх направлять до тимчасово окупованого росіянами Донецька на “тренування та навчання” на кілька місяців, оскільки не мають досвіду.

Андрющенко зазначив, що це цілком збігається з попередніми повідомлення про план прихованої мобілізації в Маріуполі від окупантів: “Власне цікава посада — інспектор з нагляду, враховуючи що наглядати за пожежною безпекою в Маріуполі немає де”, — написав радник.

Він наголосив, що важливо уникати будь-якого працевлаштування, які передбачають форму та присягу так званої “ДНР”, адже це “шлях в окопи”.