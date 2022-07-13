Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
За його словами, беруть людей віком виключно від 25 до 30 років, без досвіду роботи. Джерела міської адміністрації задля перевірки звернулись щодо “працевлаштування” та повідомили, що в разі згоди їх направлять до тимчасово окупованого росіянами Донецька на “тренування та навчання” на кілька місяців, оскільки не мають досвіду.
Андрющенко зазначив, що це цілком збігається з попередніми повідомлення про план прихованої мобілізації в Маріуполі від окупантів: “Власне цікава посада — інспектор з нагляду, враховуючи що наглядати за пожежною безпекою в Маріуполі немає де”, — написав радник.
Він наголосив, що важливо уникати будь-якого працевлаштування, які передбачають форму та присягу так званої “ДНР”, адже це “шлях в окопи”.
- Нагадаємо, що російські окупанти впровадили примусові виправні роботи для того, щоб збирати працездатних людей та використовувати їх у власних цілях.
- У Маріуполі російські загарбники розклеїли оголошення про те, що шукають чоловіків для роботи в охоронній фірмі.
- Також у тимчасово окупованому Криму затвердили положення “Про призовні комісії з мобілізації громадян у Республіці Крим”.