З 9:00 до 16:00 у Маріуполі 5 березня у Маріуполі встановлено режим тиші. З 11:00 розпочнеться евакуація населення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

З 9:00 до 16:00 5 березня буде встановлено режим тиші, а евакуаційні заходи розпочнуться об 11 годині ранку. Гуманітарний коридор прокладено за маршрутом Маріуполь – Нікольське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя. Жителів міста вивозитимуть з міста автобусами з трьох точок: СК “Іллічівець” (пр. Нахімова 53), Драмтеатру (Театральна Площа, 1) та Кальміуської районної адміністрації (пр. Металургів, 193).

З 9 ранку жителі міста можуть покинути Маріуполь і на власних автівках, слідуючи за маршрутом гуманітарного коридору. Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко закликає водіїв, які планують виїжджати з міста, максимально сприяти вивезенню цивільного населення: брати на борт максимально можливу кількість людей. Кириленко наголошує, що відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично заборонено.