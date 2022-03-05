Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.
З 9:00 до 16:00 5 березня буде встановлено режим тиші, а евакуаційні заходи розпочнуться об 11 годині ранку. Гуманітарний коридор прокладено за маршрутом Маріуполь – Нікольське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя. Жителів міста вивозитимуть з міста автобусами з трьох точок: СК “Іллічівець” (пр. Нахімова 53), Драмтеатру (Театральна Площа, 1) та Кальміуської районної адміністрації (пр. Металургів, 193).
З 9 ранку жителі міста можуть покинути Маріуполь і на власних автівках, слідуючи за маршрутом гуманітарного коридору. Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко закликає водіїв, які планують виїжджати з міста, максимально сприяти вивезенню цивільного населення: брати на борт максимально можливу кількість людей. Кириленко наголошує, що відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично заборонено.
- Раніше міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявляв про безперервні обстріли міста ворожими “Градами” та просив про зелений коридор.
- Маріуполь знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. В місті немає води, світла та зв’язку.