У Маріуполі кілька сотень місцевих жителів, не дивлячись на карантин, штурмували новий магазин "Грація".

Про це повідомляє місцеве видання 0629.

Зазначається, що близько 200 осіб намагалися одночасно увійти в супермаркет. Багато з них були в захисних масках, але дистанції ніхто не дотримувався – люди стояли дуже близько один до одного.

На місце приїхали патрульні, які через гучномовець закликали людей дотримуватися безпечної дистанції, але безрезультатно.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко, коментуючи цю ситуацію, наголосив, що усі особи, причетні до організації масового та зухвалого порушення карантину в Маріуполі, понесуть законне покарання.

“Така ситуація є нахабним та грубим порушенням встановлених карантинних обмежень. Це неприпустима поведінка посадових осіб цієї торговельної мережі. В умовах щоденного зростання кількості хворих на коронавірус наражати громадян, серед яких було чимало людей старшого віку, на небезпеку – не просто зухвало, а злочинно. Слідство встановить винних осіб, і вони нестимуть покарання”, – сказав він.

Клименко також зазначив, що наразі правоохоронці опитують свідків та очевидців, встановлюють та документують усі обставини події. Слідчі поліції Донеччини розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.