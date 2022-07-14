У Маріуполі виникла пожежа на основному полігоні твердих побутових відходів у Лівобережному районі міста.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

У тимчасово окупованому Маріуполі сталася пожежу на ділянці, де знаходяться тверді побутові відходи. Проте російські загарбники навіть не намагаються завадити її поширенню.

За словами Петра Андрющенка, окупанти навпаки продовжують туди скидати будівельне сміття, що посилює вогонь та унеможливлює його гасіння.

“Екологічні наслідки будуть жахливі, адже дим чинить шкоду”, – наголосив радник міського голови Маріуполя.

Також він додав, що знову виникла ще одна пожежа на заводі “Сателіт” під час спроби загарбників вкрасти насіння соняшника. Залишки палають вже другу добу.

Нагадаємо, що 10 червня у Маріуполі під час спроб російських загарбників відновити електропостачання спалахнула пожежа на заводі “Сателіт”. Внаслідок неї було знищено кілька тисяч тонн насіння соняшника та олії. Завод “Сателіт” займався збором та перероблюванням насіння соняшника на олію.