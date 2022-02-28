У Донецькій області тривають бої у Маріуполі та Волновасі. Станом на 9 ранку обидва міста залишаються найгарячішими точкам в регіоні.

Про це повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у Facebook.

У містах тримають бої та українська сторона працює над наданням “зеленого коридору”. За словами Павла Кириленка, до Волновахи намагаються завести гуманітарну допомогу як медикаменти, продукти та воду.

Зокрема вони розробляють план, як евакуювати жителів. Проте російські окупаційні війська обстрілюють колону з “Градів”. Увесь склад евакуаційної колони цілий і на даний час знаходиться в укриттях. Щойно вщухнуть обстріли, то спробують знову евакуювати людей.

“Люди вже третій день під обстрілами без води, їжі, електрики. Їм потрібна допомога!!!!! Навіть російські окупаційні війська мають це розуміти!” — наголосив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Міське управління Донецької області встановило соціальні ціни на хліб в супермаркетах “Грація”, “Зеркальний” та “АТБ”. У чотирьох районах Маріуполя організували видачі соціальної води тим, хто залишився без централізованого водопостачання. Також влада зустрілася із представниками бізнесу в громадах Маріупольського району щодо стабілізації цінової ситуації. Наразі ситуація контрольована та проблеми, створені РФ, вирішують оперативно.