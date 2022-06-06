У Маріуполі місцевим жителям доводиться шикуватися у величезні черги за харчовими продуктами, які видають окупанти. Вони годинами стоять під сонцем без води, тому останніми днями багато людей непритомніють.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Щодня черга у колишньому торговельному центрі “Метро” сягає від 1,5 до 2 тисяч людей. На день видають по 400 наборів їжі, а іншого шляху отримання продуктів просто немає. На території “гуманітарного штабу” не видають воду, а затінку для укриття від спеки немає.

“Кожної години, останніми днями до 10 осіб, непритомніють, їх вивозять до лікарні. Сморід від моргу, влаштованого за 200 метрів від ТЦ, посилюється щодня. Все заради такого набору. Бо іншого шляху отримати їжу немає. Гумдопомога Росії – знущання та приниження. Як і все, що вони роблять у місті”, — наголосив Петро Андрющенко.

В етері телемарафону радник міського голови додав, що у Маріуполі бракує харчів та води. Водночас окупанти оголосили, що з липня надаватимуть так звану “допомогу” лише пенсіонерам та людям з інвалідністю.

Петро Андрющенко попередив, що шахраї поширюють неправдиві відомості про евакуацію з Маріуполя, з району Порт-Сіті до Запоріжжя під патронатом ООН та Червоного Хреста. Зловмисники пропонують послуги перевізників за гроші.

“Ця інформація є свідомим обманом, спрямованим на отримання грошей за перевезення з окупованих територій без надання послуги. Фактично це шахрайство. Телефон шахраїв – +30683279596. Ніякої евакуації з Маріуполя на зараз не планується”, — наголосив радник мера.