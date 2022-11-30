У Маріуполі вчителі-колаборанти проводять у школах уроки, де розповідають дітям про "символи РФ", тим часом як учні сидять у холодних класах у куртках та шапках.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram, опублікувавши відповідне відео.

На записі можна побачити дітей, які знаходяться у приміщенні у верхньому одязі та шапках. За словами Андрющенка, це підтверджує інформацію, що опалювальний сезон у Маріуполі так і не розпочався.

Діти змушені мерзнути на уроках. Крім того, електрообігрівачі викликають перебої зі світлом, а також їх критично не вистачає. У деяких навчальних закладах немає вікон.

“Справжній символ Росії в Маріуполі. Діти у шапках, рукавичках та верхній одежі в холодній школі під напівпрацюючими обгрівачами примусово радіють визволенню росіянами від нормальних умов життя та щасливого дитинства”, — написав радник.

Андрющенко додав, що нині відсутність опалення стала проблемою всього міста. Окупаційна “влада” влаштувала у тимчасово окупованому місті справжній “холодомор” та неспроможні виправити ситуацію.

“Людей виштовхали за межу цивілізації та, на жаль, вони теж починають боротись за життя. На жаль, не з окупантами, а між собою”, – говорить він.