Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram, опублікувавши відповідне відео.
На записі можна побачити дітей, які знаходяться у приміщенні у верхньому одязі та шапках. За словами Андрющенка, це підтверджує інформацію, що опалювальний сезон у Маріуполі так і не розпочався.
Діти змушені мерзнути на уроках. Крім того, електрообігрівачі викликають перебої зі світлом, а також їх критично не вистачає. У деяких навчальних закладах немає вікон.
“Справжній символ Росії в Маріуполі. Діти у шапках, рукавичках та верхній одежі в холодній школі під напівпрацюючими обгрівачами примусово радіють визволенню росіянами від нормальних умов життя та щасливого дитинства”, — написав радник.
Андрющенко додав, що нині відсутність опалення стала проблемою всього міста. Окупаційна “влада” влаштувала у тимчасово окупованому місті справжній “холодомор” та неспроможні виправити ситуацію.
“Людей виштовхали за межу цивілізації та, на жаль, вони теж починають боротись за життя. На жаль, не з окупантами, а між собою”, – говорить він.
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