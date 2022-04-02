Про це повідомляє 0629.
За словами журналіста В’ячеслава Твердохліба, тварини в зоопарку “Парк дикої природи” деякі налякані, а деякі вбиті.
“У маріупольському зоопарку тварини дуже налякані, деякі вбиті”, – зазначив журналіст та опублікував відео тварин.
На опублікованих В’ячеславом відео тварини ховаються у своїх вольєрах чи хаотично рухаються. Мешканці зоопарку так само як і люди налякані обстрілами, які здійснюються російськими військовими. Після пережитого тварини знаходяться у стані стресу.
ДОВІДКА. “Парк дикої природи” розпочав свою роботу у 2009 році у селищі Сартана. У 2014 після початку військових дій на сході України його розташували у парку імені Гурова.
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