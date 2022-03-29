В оточеному російськими загарбниками Маріуполі загинув капітан Національної збірної з водного поло Євген Обединський. За даними батька спортсмена, Євген Обединський потрапив під обстріли окупантів.

Про це повідомляє місцевий сайт Маріуполя 0629.com.ua

Зазначається, що Євген Обединський загинув 7 березня. Батько спортсмена Олександр Обединський повідомив, що у Євгена залишилось троє дітей.

Євген Обединський був майстром спорту та неодноразовим чемпіоном України у складі команди “Іллічівець” та капітаном Національної збірної України з водного поло.