Про це повідомляє місцевий сайт Маріуполя 0629.com.ua

Зазначається, що Євген Обединський загинув 7 березня. Батько спортсмена Олександр Обединський повідомив, що у Євгена залишилось троє дітей.

Євген Обединський був майстром спорту та неодноразовим чемпіоном України у складі команди “Іллічівець” та капітаном Національної збірної України з водного поло.

 

Фото: з Facebook-сторінки Євгена Обединського