Про це повідомляє місцевий сайт Маріуполя 0629.com.ua
Зазначається, що Євген Обединський загинув 7 березня. Батько спортсмена Олександр Обединський повідомив, що у Євгена залишилось троє дітей.
Євген Обединський був майстром спорту та неодноразовим чемпіоном України у складі команди “Іллічівець” та капітаном Національної збірної України з водного поло.
- Нагадаємо, у ніч на 8 березня, унаслідок авіаудару російських окупантів по Сумщині загинув неодноразовий чемпіон України з боротьби самбо Артем Прийменко.
- Відомо, що у Харкові в бою з російськими окупантами загинув український військовий з позивним “Художник” Артем Азаров.
- Також колишній народний депутат Олександр Марченко загинув у боях за Україну. Ветеран АТО віддав своє життя у Пущі Водиці, що в Київській області.
- Окрім цього, 1 березня у бою під Харковом, обороняючи рідне місто, загинув колишній біатлоніст, юний захисник Євгеній Малишев. Українські війська продовжують міцно тримають свою оборону від російської агресії.