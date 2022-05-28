Про це він повідомив в етері телемарафону.
За словами мера, на тлі злочинів російських окупантів у Маріуполі вбито 22 тисячі осіб, що призвело до стихійних поховань. Також у заблокованому місті залишається більше ніж 100 тисяч мешканців, яких не випускають з міста окупанти.
Бойченко також додав, що загроза зумовлюється настанням літа, тобто підвищенням температури. У Маріуполі наразі не працює каналізація та відсутній збір сміття.
За прогнозами лікарів рівень небезпеки наступного сезону для місцевих мешканців збільшується. Маріупольцям загрожують спалахи інфекційних захворювань – дизентерії, чуми тощо.
“До цього додається каналізація, яка не працює, відсутність збору сміття і погіршення погодних умов, тому що ми стоїмо на порозі літа, тобто буде підвищуватися температура. Тому наші лікарі повідомляють про небезпеку, яка може виникнути цього літа – спалахи інфекційних захворювань – дизентерії, чуми та інших. Ці хвороби можуть забрати тисячі маріупольців”.
- Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники провели дитяче свято посеред зруйнованих будинків.
- Радник мера Маріуполя повідомив, що російські окупанти вирішили продовжити навчальний процес у місті. Упродовж літа дітей навчатимуть за російською програмою.
- На тимчасово окупованій території Донецької області росіяни почали вилучати та знищувати українські книжки.