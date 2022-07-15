Нові супутникові знімки свідчать про збільшення кількості поховань у тимчасово окупованому РФ Маріуполі. З 12 травня по 29 червня на Старокримському кладовищі з'явилося близько 1 400 нових могил.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на звіт британського Центру інформаційної стійкості (CIR).

Дослідники підрахували, що щомісяця у місті викопують у п’ять разів більше нових могил, ніж до російського вторгнення.

“Імпровізовані поховання та збільшення кількості могил в Україні, особливо на окупованих територіях і навколо них, є яскравою ілюстрацією кількості загиблих серед цивільного населення після російського вторгнення”, – сказав Бенджамін Стрік, голова розслідувань CIR.

Використовуючи зображення, зроблені приватним супутниковим оператором Planet Labs PBC, у CIR підрахували, що станом на 12 травня кількість могил на маріупольському Старокримському кладовищі з початку війни зросла на 1 700, а до 29 червня з’явилося ще 1 400.

За словами аналітиків CIR, збільшення могил можна пояснити сотнями тіл, знайдених під зруйнованими будівлями в місті.