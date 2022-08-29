Цитує його видання ДніпроTV.
За даними Іллічівського моргу, станом на кілька днів тому в Маріуполі було задокументовано 87 тисяч загиблих.
Є ще база даних щодо непізнаних. Невідомі тіла мирних жителів перебувають у братських могилах. Згідно з останніми даними, таких людей було 26 тисяч 750 осіб. База даних щодо них знаходиться у Новоазовській прокуратурі. А може бути ще, бо, крім Іллічівського моргу, є ще інші.
Однак, навіть ці цифри не є остаточними, адже у дворах і під завалами все ще є тіла.
“Ми отримуємо жахливі цифри, але ж це не все. Ексгумація тіл у могилках у дворах – вона ж ще не закінчилася. Ексгумація тіл під завалами будівель ще не закінчилась. Багато людей, від яких не залишилося нічого. Цифри Маріуполя жахливі. Мінімізувати жертви можна було на кожному етапі, починаючи від місцевої влади, продовжуючи центральною і найважливішою – це ось ця світова спільнота, яка постійно висловлює занепокоєння. Але це занепокоєння вже не допоможе ні загиблим, ні їхнім родичам”, – констатував Микола Осиченко.
Він також розповів, що у людей більше питань не до центральної влади, а до місцевої. Не було закликів до евакуації, не було підготовлених сховищ у місті, окрім сховищ металургійних комбінатів.
“Тобто найкращі укриття — це були комбінат Ілліча та Азовсталь. Тобто це були укриття, які вісім років готувалися, що в них житимуть люди”, – наголосив Осиченко.
- У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни примушують місцевих мешканців самотужки знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, обіцяючи колись влаштувати на роботу на Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча.
- На металургійному комбінаті імені Ілліча росіяни поновили практику розбирання завалів завдяки цивільним мешканцям, не розмінувавши територію.
- Маріуполь — місто-герой, у землі якого лише за 5 місяців війни поховали більш ніж 23 000 українців. Люди, що переживали разом з українськими захисниками російське вторгнення, застали найгероїчніші й водночас найтрагічніші моменти війни. Відсутність комунікацій, звʼязку, зелених коридорів, інтенсивні бомбардування, страти, братські могили, гуманітарна катастрофа, навмисна руйнація інфраструктури та житлових будинків — саме таким “рускім міром” забезпечили мирних маріупольців.
- Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до масових смертей цивільних українців. До сьогодні тіла маріупольців знаходять під уламками будівель, долі багатьох достеменно невідомі рідним. Повної картини звірств, що були й продовжує скоювати армія РФ у місті, описати неможливо.