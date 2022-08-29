Президент Маріупольського телебачення, волонтер, громадський діяч Микола Осиченко розповів, що, згідно з інсайдерською інформацією, зараз у Маріуполі у моргах задокументовано 87 тисяч загиблих, одначе ці дані далеко не є повними.

Цитує його видання ДніпроTV.

За даними Іллічівського моргу, станом на кілька днів тому в Маріуполі було задокументовано 87 тисяч загиблих.

Є ще база даних щодо непізнаних. Невідомі тіла мирних жителів перебувають у братських могилах. Згідно з останніми даними, таких людей було 26 тисяч 750 осіб. База даних щодо них знаходиться у Новоазовській прокуратурі. А може бути ще, бо, крім Іллічівського моргу, є ще інші.

Однак, навіть ці цифри не є остаточними, адже у дворах і під завалами все ще є тіла.

“Ми отримуємо жахливі цифри, але ж це не все. Ексгумація тіл у могилках у дворах – вона ж ще не закінчилася. Ексгумація тіл під завалами будівель ще не закінчилась. Багато людей, від яких не залишилося нічого. Цифри Маріуполя жахливі. Мінімізувати жертви можна було на кожному етапі, починаючи від місцевої влади, продовжуючи центральною і найважливішою – це ось ця світова спільнота, яка постійно висловлює занепокоєння. Але це занепокоєння вже не допоможе ні загиблим, ні їхнім родичам”, – констатував Микола Осиченко.

Він також розповів, що у людей більше питань не до центральної влади, а до місцевої. Не було закликів до евакуації, не було підготовлених сховищ у місті, окрім сховищ металургійних комбінатів.

“Тобто найкращі укриття — це були комбінат Ілліча та Азовсталь. Тобто це були укриття, які вісім років готувалися, що в них житимуть люди”, – наголосив Осиченко.