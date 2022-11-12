У тимчасово окупованому Маріуполі та Маріупольському районі фіксують перекидання військової техніки РФ та великої кількості мобілізованих у напрямку Бердянська.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Фіксуємо рух сил окупантів в Маріуполі та Маріупольському районі. Військова техніка, зокрема важка та системи ППО (Бук) та мобілізовані в великої кількості сьогодні перекидається в напрям Бердянська”, – зазначив Петро Андрющенко.

А також додав, що через великий трафік військові автівки та тягачі рухаються спочатку по трасі Маріуполь-Нікольське, потім Нікольське-Мангшу, об’їзна дорога Мангушу – напрям Бердянськ.

“Після Херсонського падіння росіян за Дніпро, Маріуполь перетворено на перехрестя ротацій окупантів”, – зауважив радник міського голови Маріуполя.

Нещодавно стало відомо, що на Маріупольському цвинтарі у селищі міського типу Старий Крим з’явився новий сектор братських могил.

“Сектор 21. Таку назву має сектор смерті Маріуполя в Старому Криму. Масові поховання зростають щодня. Роботи по облаштуванню нових братських могил не зупиняються”, – розповів Петро Андрющенко.

За його словами, кладовище зростає на очах, робота по облаштуванню нових траншей смерті не зупиняється ні на день.