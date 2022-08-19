У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники почали різати конструкції на металургійному заводі імені Ілліча.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, сьогодні над комбінатом піднявся дим. Через розпилювання металобрухту, частково із зашлакованими відходами чорних металів.

Окрім того, Петро Андрющенко зазначив, що фактично на очищеній та розмінованій території почали вирізати завод на брухт. Попри те, що окупанти продовжують обіцяти місцевим мешканцям тимчасово окупованого Маріуполя відновлення заводу.

“Це і є відновлення від росіян. Був металопрокат – став металобрухт. Який досі не під санкціями. Цікаво, що початок розпилу заводу проходить під контролем глави так званої “ДНР” Дениса Пушиліна”, – зазначив радник міського голови Маріуполя

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни примушують місцевих мешканців самотужки знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, обіцяючи колись влаштувати на роботу на Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча.