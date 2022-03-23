Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Під час атаки оригіналів робіт самого Архипа Куїнджі на момент обстрілу в музеї не було. За словами голови Національної спілки художників України Костянтина Чернявського, тоді в установі залишалися лише копії авторства Андрія Яланського й Олександра Ольхова.
Проте доля картин українських художників Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса наразі не відома. Фонд музею налічував приблизно дві тисячі експонатів. Серед них були твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, графіки та скульптури.
“Окупанти свідомо вбивають мирне населення Маріуполя, продовжують знищувати критичну інфраструктуру, нашу культуру та все українське”, — зазначили у повідомленні.
- Нагадаємо, у соцмережах з’явилося відео танкового бою між полком Азов та російськими військовими на вулицях Маріуполя, під час якого було знищено ворожу техніку.
- Бійці “Азову” заявили, що Маріуполь нині дуже потребує протиповітряної оборони (ППО). Місто постійно атакують окупанти з артилерії, танків, РСЗО та кораблів.
- Ворог обстріляв Маріуполь Донецької області з моря. Російські загарбники застосували для атаки чотири важко озброєних бойових кораблі військово-морського флоту Росії.
- Репортери Associated Press протягом більш ніж двох тижнів документували облогу Маріуполя російськими військами. #Букви наводять переклад матеріалу AP, написаного відеографом Мстиславом Черновим та кореспонденткою Лорі Хінант.