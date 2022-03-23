У Маріуполі окупаційні війська знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі. У ній зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів, зокрема й українських.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Під час атаки оригіналів робіт самого Архипа Куїнджі на момент обстрілу в музеї не було. За словами голови Національної спілки художників України Костянтина Чернявського, тоді в установі залишалися лише копії авторства Андрія Яланського й Олександра Ольхова.

Проте доля картин українських художників Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса наразі не відома. Фонд музею налічував приблизно дві тисячі експонатів. Серед них були твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, графіки та скульптури.

“Окупанти свідомо вбивають мирне населення Маріуполя, продовжують знищувати критичну інфраструктуру, нашу культуру та все українське”, — зазначили у повідомленні.