Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
У відомстві зауважили, що Наталія Крисильникова була людиною з великим серцем і допомагала дітям-сиротам знайти люблячу родину. Навіть з початком повномасштабної війни та бойових дій у Маріуполі вона робила все, щоб діти мали щасливе дитинство.
“З перших днів війни Наталя, ризикуючи собою, займалася евакуацією дітей-сиріт та вихованців будинків сімейного типу. Вона їх рятувала від обстрілів”, – зазначили у Маріупольській міськраді.
Проте унаслідок прямого влучання ворожого снаряду Наталія разом з усією родиною – чоловіком та двома доньками Ангеліною і Ренатою – загинули.
Завали будинку, де загинула Наталія з родиною, розібрали, однак впізнати тіла неможливо. Більш того, окупанти не дозволили родичам забрати особисті речі загиблих з квартири, назвавши їх (рідних загиблих – ред.) мародерами.
“Для всього Маріуполя та для маріупольців це велика втрата. Ми назавжди запам’ятаємо Наталю, її доброту та героїчний вчинок. Співчуваємо близьким! Пам’ятаємо! Назавжди!”, – резюмували у міськраді Маріуполя.
- Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні кількість мешканців у тимчасово окупованому Маріуполі зменшилась у п’ять разів. Наразі в місті залишається близько 120 тисяч осіб.
- Також #Букви публікували історії мирних мешканців Маріуполя, які загинули від рук російських військових. Наразі можна прочитати першу, другу та третю частину історій.