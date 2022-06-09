У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі разом з родиною загинула Наталія Крисильникова, яка очолювала управління "Служби у справах дітей".

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

У відомстві зауважили, що Наталія Крисильникова була людиною з великим серцем і допомагала дітям-сиротам знайти люблячу родину. Навіть з початком повномасштабної війни та бойових дій у Маріуполі вона робила все, щоб діти мали щасливе дитинство.

“З перших днів війни Наталя, ризикуючи собою, займалася евакуацією дітей-сиріт та вихованців будинків сімейного типу. Вона їх рятувала від обстрілів”, – зазначили у Маріупольській міськраді.

Проте унаслідок прямого влучання ворожого снаряду Наталія разом з усією родиною – чоловіком та двома доньками Ангеліною і Ренатою – загинули.

Завали будинку, де загинула Наталія з родиною, розібрали, однак впізнати тіла неможливо. Більш того, окупанти не дозволили родичам забрати особисті речі загиблих з квартири, назвавши їх (рідних загиблих – ред.) мародерами.

“Для всього Маріуполя та для маріупольців це велика втрата. Ми назавжди запам’ятаємо Наталю, її доброту та героїчний вчинок. Співчуваємо близьким! Пам’ятаємо! Назавжди!”, – резюмували у міськраді Маріуполя.