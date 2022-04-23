У Маріуполі загинули маленькі артистки театру "Концепція" Очкур Єлизавета та Амельчикова Соня. Вони обидві грали головну роль Люсі у виставі "Лев, Чаклунка, Платтяна шафа".

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

“Дівчата грали головні ролі та на них чекало блискуче майбутнє. Але від цього їх звільнили рашисти, які принесли війну. Через обстріл по мирних кварталах загинуло багато людей, серед них — діти”, — йдеться у повідомленні.

Режисер театру згадав, що Ліза та Соня були чудовими світлими дівчатками та найкращими подругами. Вони відразу змогли відзначитись під час навчання акторській майстерності.

На одному із занять дівчата змогли розгледіти у старій піхті справжню красу і силу. Їхня відповідь була: “Вона терпить лютий холод, забезпечуючи нас дровами, вона горда і красива хоч і дуже стара, вона заслуговує до себе поваги. Ми теж колись з вами станемо старими”.