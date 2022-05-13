Чемпіон Європи з боксу серед молоді та суддя міжнародної категорії Олексій Купирєв загинув в оточеному російськими окупантами Маріуполі 8 березня 2022 року.

Про це повідомив спортсмен Дмитро Єлісеєв на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та оточення російськими військами Маріуполя, Олексій Купирєв разом зі сім’єю переховувався у підвалі багатоповерхівки.

Коли боксер підіймався у свою квартиру за необхідними речами, у приміщення влучив ворожий снаряд, який і вбив його.

“Надзвичайно шкода, що так склалась доля. Олексій завжди був відповідальною, принциповою та порядною людиною”, – написав Єлісеєв.