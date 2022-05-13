Про це повідомив спортсмен Дмитро Єлісеєв на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та оточення російськими військами Маріуполя, Олексій Купирєв разом зі сім’єю переховувався у підвалі багатоповерхівки.
Коли боксер підіймався у свою квартиру за необхідними речами, у приміщення влучив ворожий снаряд, який і вбив його.
“Надзвичайно шкода, що так склалась доля. Олексій завжди був відповідальною, принциповою та порядною людиною”, – написав Єлісеєв.
- Нагадаємо, у Маріуполі загинув чемпіон міста Києва з боксу Артем Сергійович Моша. Чоловік загинув 8 травня.
- Раніше дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика, Катерина Усик опублікувала фото наслідків перебування російських окупантів у родинному будинку Усиків.