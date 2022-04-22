У заблокованому Маріуполі помер дядько української співачки Наталії Могилевської. Його поховали у трояндах у виноградника.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Спільно з дядьком Олександром співачка провела все дитинство, тож зараз зі сльозами на очах розповіла про сумну звістку.

“На все життя залишу приємні спогади про запах солоного моря, смак смажених кісок з тіста та з цукровою пудрою, виноградник та дуже гарні троянди. У цих трояндах його й поховали, бо поховати по-людськи просто неможливо”, — сказала Наталія.

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За її словами, російські військові знищили щасливе дитинство Могилевської. Наталія вже втретє втратила близьку людину. У 19 років загинув її батько, а у 2013 році за день до дня народження померла мати.