Про це повідомив радник мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

Проросійські бойовики обстріляли маріупольський мікрорайон “Східний” з систем залпового вогню. Внаслідок ворожої атаки 24 січня 2015 року близько 9:00 загинули 30 людей, зокрема двоє дітей, і ще 92 отримали поранення різних ступенів. Тоді обстріл проводився російською артилерійською батареєю.

“В Маріуполі від обстрілів російської армії, від російських снарядів загинув Валерій Кірсанов”, — зазначив радник мера.

Він фактично уникнув покарання через “правку Савченко”, яка передбачала відбуття одного дня попереднього ув’язнення як за два. Після прийняття цього закону з в’язниць вийшло чимало осіб, засуджених за тяжкі злочини. Колишній міліціонер вийшов на свободу у 2019 році попри засудження до 9 років позбавлення волі. Через перебування у СІЗО його термін скоротився вдвічі.

Зазначимо, що зміни до “правки Савченко” Верховна Рада внесла у 2017 році. Згідно з ними “попереднє ув’язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день” замість двох.