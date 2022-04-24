Про це повідомив радник мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.
Проросійські бойовики обстріляли маріупольський мікрорайон “Східний” з систем залпового вогню. Внаслідок ворожої атаки 24 січня 2015 року близько 9:00 загинули 30 людей, зокрема двоє дітей, і ще 92 отримали поранення різних ступенів. Тоді обстріл проводився російською артилерійською батареєю.
“В Маріуполі від обстрілів російської армії, від російських снарядів загинув Валерій Кірсанов”, — зазначив радник мера.
Він фактично уникнув покарання через “правку Савченко”, яка передбачала відбуття одного дня попереднього ув’язнення як за два. Після прийняття цього закону з в’язниць вийшло чимало осіб, засуджених за тяжкі злочини. Колишній міліціонер вийшов на свободу у 2019 році попри засудження до 9 років позбавлення волі. Через перебування у СІЗО його термін скоротився вдвічі.
Зазначимо, що зміни до “правки Савченко” Верховна Рада внесла у 2017 році. Згідно з ними “попереднє ув’язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день” замість двох.
- Нагадаємо, у Маріуполі загинули маленькі артистки театру “Концепція” Очкур Єлизавета та Амельчикова Соня. Вони обидві грали головну роль Люсі у виставі “Лев, Чаклунка, Платтяна шафа”.
- Раніше українські захисники полку “Азов” опублікували відео з підвалів заводу “Азовсталь”. Тут від російських обстрілів вже майже два місяці переховуються сотні мирних жителів Маріуполя.
- Водночас за даними розвідки Великої Британії, попри заяви Росії щодо захоплення Маріуполя, у місті тривають запеклі бої, що заважає російським окупантам здійснити швидкий наступ на Донбасі.