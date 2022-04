Про це повідомляє пресслужба Ministry of Defence у Twitter.

За інформацією міноборони Великої Британії, у заблокованому Маріуполі тривають запеклі бої та російські авіаудари.

Гуманітарна ситуація в місті стає дедалі гіршою. Більшість із 160 000 мешканців, що залишилися, не мають світла, зв’язку, ліків, тепла та води.

Російські війська перешкоджають доправлянню гуманітарної допомоги та відновленню життєзабезпечення міста. На думку британських експертів, це може бути методом тиску на українських військових з метою змусити їх здатися.

Heavy fighting and Russian airstrikes have continued in the encircled city of Mariupol.

