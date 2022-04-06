Про це повідомляє пресслужба Ministry of Defence у Twitter.
За інформацією міноборони Великої Британії, у заблокованому Маріуполі тривають запеклі бої та російські авіаудари.
Гуманітарна ситуація в місті стає дедалі гіршою. Більшість із 160 000 мешканців, що залишилися, не мають світла, зв’язку, ліків, тепла та води.
Російські війська перешкоджають доправлянню гуманітарної допомоги та відновленню життєзабезпечення міста. На думку британських експертів, це може бути методом тиску на українських військових з метою змусити їх здатися.
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Heavy fighting and Russian airstrikes have continued in the encircled city of Mariupol.
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 6, 2022
- Нагадаємо, мер оточеного російськими окупантами Маріуполя Вадим Бойченко заявив про складну ситуацію у місті. За його словами, наразі військова сила противника значно переважає кількість українських захисників. Зокрема, на одного українського військового випадає 10-15 російських.
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Також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські окупанти під дулами автоматів провели у місті “вибори мера”.