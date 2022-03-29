Про це повідомляє пресслужба полку “Азов“.

Наразі не повідомляється про стан Геремєєв, проте на опублікованій світлині він лежить на лікарняному ліжку, а поряд з ним стоїть глава Чеченської Республіки Кадиров.

“Очевидно, цей сивобородий горець під час штурму послизнувся на пляшці, яку раніше залишили російські солдати, і взяв на себе всю вогневу міць порожніх вікон маріупольської багатоповерхівки і прикрив своїх менш досвідчених тиктоквоїнів, врятував їм життя і здоров’я”, – зазначили у повідомленні.

У полку також висловили сподівання, що українському будинку в Маріуполі вдасться помститися за Нємцова, тим самим відновити справедливість, на котру не спромоглися всі російські патріоти та силовики.