У Маріуполі після невдалого штурму порожнього згорілого будинку важкі поранення отримав наближений до Кадирова польовий командир та організатор убивства Бориса Нємцова Руслан Геремєєв.

Про це повідомляє пресслужба полку “Азов“.

Наразі не повідомляється про стан Геремєєв, проте на опублікованій світлині він лежить на лікарняному ліжку, а поряд з ним стоїть глава Чеченської Республіки Кадиров.

“Очевидно, цей сивобородий горець під час штурму послизнувся на пляшці, яку раніше залишили російські солдати, і взяв на себе всю вогневу міць порожніх вікон маріупольської багатоповерхівки і прикрив своїх менш досвідчених тиктоквоїнів, врятував їм життя і здоров’я”, – зазначили у повідомленні.

У полку також висловили сподівання, що українському будинку в Маріуполі вдасться помститися за Нємцова, тим самим відновити справедливість, на котру не спромоглися всі російські патріоти та силовики.