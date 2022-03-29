Про це повідомляє пресслужба полку “Азов“.
Наразі не повідомляється про стан Геремєєв, проте на опублікованій світлині він лежить на лікарняному ліжку, а поряд з ним стоїть глава Чеченської Республіки Кадиров.
“Очевидно, цей сивобородий горець під час штурму послизнувся на пляшці, яку раніше залишили російські солдати, і взяв на себе всю вогневу міць порожніх вікон маріупольської багатоповерхівки і прикрив своїх менш досвідчених тиктоквоїнів, врятував їм життя і здоров’я”, – зазначили у повідомленні.
У полку також висловили сподівання, що українському будинку в Маріуполі вдасться помститися за Нємцова, тим самим відновити справедливість, на котру не спромоглися всі російські патріоти та силовики.
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- В Україні ліквідували командира 331-го гвардійського парашутно-десантного полку армії загарбників, полковника Сергія Сухарєва. Саме він у 2014 році отримав та виконав наказ штурмувати Іловайськ під час виходу українських воїнів із котла.
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