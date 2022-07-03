Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у місті згорів склад окупантів. Росіяни зберігали у приміщенні награбоване майно мирних жителів.

Про це повідомив радник мера у Telegram.

Окупаційні війська РФ влаштували склад з награбованим в СТО. Воно знаходилося на Східному в Лівобережжі. Раптова пожежа сталася вчора близько 17:00.

За словами Петра Андрющенка, рятувальники швидко прибули на виклик, проте не встигли загасити майно. Стосовно постраждалих чи загиблих людей не повідомлялося.

Крім того, 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський плавзасіб. Ним виявився десантний катер проєкту 1176 “Акула” чорноморського флоту Д-106. У результаті інциденту загинули троє моряків.