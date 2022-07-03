Про це повідомив радник мера у Telegram.
Окупаційні війська РФ влаштували склад з награбованим в СТО. Воно знаходилося на Східному в Лівобережжі. Раптова пожежа сталася вчора близько 17:00.
За словами Петра Андрющенка, рятувальники швидко прибули на виклик, проте не встигли загасити майно. Стосовно постраждалих чи загиблих людей не повідомлялося.
Крім того, 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський плавзасіб. Ним виявився десантний катер проєкту 1176 “Акула” чорноморського флоту Д-106. У результаті інциденту загинули троє моряків.
- Нагадаємо, українські захисники ліквідували одну з чотирьох військових баз противника в тимчасово окупованому Мелітополі. Збройні сили України завдали по ній понад 30 ударів.
- Окупанти завдали авіаційних ударів по Білгород-Дністровському району Одеської області. Російські військові двічі ударили бомбами по острову Зміїному.