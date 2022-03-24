Про це повідомляє “Азов — Маріуполь”.
Мінометники полку “Азов” продовжують знищувати ворогів та їхню техніку.
“На відміну від росіян, які знищують українські міста вщент, наші мінометники б’ють прицільно, не знищуючи при цьому житлову інфраструктуру”, — додали вони у повідомленні.
Зазначимо, що окупанти продовжують насильно вивозити тисячі жителів Маріуполя до Росії. Вони відбирають в них українські документи та депортують. За даними Маріупольської міської ради, окупанти вже викрали близько 15 тисяч жителів.
- Нагадаємо, заступник командира полку “Азов” із позивним “Калина” звернувся до Заходу на тлі безперервних обстрілів приморського міста Маріуполь. Він зазначив, що ворог, не маючи змоги здолати оборону Маріуполя, скидає на місто надпотужні бомби.
- У соцмережах з’явилося відео танкового бою між полком Азов та російськими військовими на вулицях Маріуполя, під час якого було знищено ворожу техніку.
- Бійці “Азову” заявили, що Маріуполь наразі дуже потребує протиповітряної оборони (ППО). Місто постійно атакують окупанти з артилерії, танків, РСЗО та кораблів.
- Ворог обстріляв Маріуполь Донецької області з моря. Російські загарбники застосували для атаки чотири важко озброєних бойових кораблі військово-морського флоту Росії.
- Репортери Associated Press протягом більш ніж двох тижнів документували облогу Маріуполя російськими військами. #Букви наводять переклад матеріалу AP, написаного відеографом Мстиславом Черновим та кореспонденткою Лорі Хінант.
- Російські війська продовжують обстрілювати цивільні міста, знищуючи мирне населення України. Під обстрілами у Маріуполі загинула 11-річна українська гімнастка Катерина Дяченко.