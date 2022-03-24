Українські військові знищили бойову броньовану машину (ББМ) та три вантажівки окупантів. Їх вивели із ладу бійці "Азову" прицільним пострілом з міномета.

Про це повідомляє “Азов — Маріуполь”.

Мінометники полку “Азов” продовжують знищувати ворогів та їхню техніку.

“На відміну від росіян, які знищують українські міста вщент, наші мінометники б’ють прицільно, не знищуючи при цьому житлову інфраструктуру”, — додали вони у повідомленні.

Зазначимо, що окупанти продовжують насильно вивозити тисячі жителів Маріуполя до Росії. Вони відбирають в них українські документи та депортують. За даними Маріупольської міської ради, окупанти вже викрали близько 15 тисяч жителів.