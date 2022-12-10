Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
“Кількість цивільних окупантів продовжує зростати…Через це — стрибок цін на оренду нерухомості (як не дивно)”, — додав Андрющенко.
За його словами, така ситуація є “досить дивною”. З одного боку, росіяни ламають двері квартир маріупольців в евакуації, аби розселити “своїх”. З іншого — деякі маріупольці в окупації намагаються нажитись коштом росіян, проте не допомагають сусідам.
Також набрало популярності переведення гривні в рублі та назад. Наразі причина не зрозуміла, однак, на думку радника, сама по собі тенденція “цікава”.
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