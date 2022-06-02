Росіяни продовжують вчиняти злочини на тимчасово окупованих українських територіях. Зокрема у Маріупольському районі окупанти ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників, які відмовились співпрацювати з загарбниками.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Так, за даними мера Маріуполя Вадима Бойченка, “суд” так званої “ДНР” на 10-ть років ув’язнив голову одного з селищ Приазов’я.

Щонайменше одного чиновника стратили через розстріл.

Окрім цього, у тюрмі окупованої Оленівки (Донецька область) утримують декілька десятків волонтерів, які протягом березня-квітня 2022 року займались евакуацією маріупольців та намагались доставити у тоді ще оточене місто продукти та воду.

Також у псевдореспубліці очікує вироку українська суддя, яка розглядала декілька резонансних справ щодо сепаратизму. За неперевіреними даними, проти судді застосовували тортури.