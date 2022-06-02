Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
Так, за даними мера Маріуполя Вадима Бойченка, “суд” так званої “ДНР” на 10-ть років ув’язнив голову одного з селищ Приазов’я.
Щонайменше одного чиновника стратили через розстріл.
Окрім цього, у тюрмі окупованої Оленівки (Донецька область) утримують декілька десятків волонтерів, які протягом березня-квітня 2022 року займались евакуацією маріупольців та намагались доставити у тоді ще оточене місто продукти та воду.
Також у псевдореспубліці очікує вироку українська суддя, яка розглядала декілька резонансних справ щодо сепаратизму. За неперевіреними даними, проти судді застосовували тортури.
- Нагадаємо, мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що росіяни змушують маріупольців працювати за воду.
- Раніше #Букви опублікували історії мирних мешканців Маріуполя, які загинули від рук російських окупантів.