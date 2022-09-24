У Маріупольському районі пролунали два вибухи. Згодом у місті спрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами о 17:08 та о 17:18 було чутно два гучних вибухи в Маріупольському районі в селах Юр’ївка та Урзуф.

Також Андрющенко зазначив, що о 19:02 у Маріуполі спрацювала ППО, яке, за даними радника, стоїть “прямо в місті”.

На його думку, звістки про це можна вважати гарними передвісниками “повернення додому в Україну”.