Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
За його словами о 17:08 та о 17:18 було чутно два гучних вибухи в Маріупольському районі в селах Юр’ївка та Урзуф.
Також Андрющенко зазначив, що о 19:02 у Маріуполі спрацювала ППО, яке, за даними радника, стоїть “прямо в місті”.
На його думку, звістки про це можна вважати гарними передвісниками “повернення додому в Україну”.
- Росія — абсолютний і безумовний ворог для цивілізованого світу всіх часів, країна-агресор, що розпочала повномасштабний напад на Україну відразу з трьох напрямків. Найтрагічніший сценарій подій 2022 року розгорнувся у приморському Маріуполі. Кожен 5-ий мешканець міста загинув — здебільшого від бойових дій, що точились поміж житлових будинків. Проте є й ті, хто помер від гуманітарної катастрофи, нестачі медикаментів, ненаданої допомоги при отриманих пораненнях, хронічних та спричинених холодом хвороб.
- У тимчасово окупованому Маріуполі, на комбінаті Ілліча підірвалось четверо місцевих мешканців, яких росіяни змусили розчищати завод.