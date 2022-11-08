До Маріупольського порту зайшли перші російські кораблі, завантажені товарами подвійного та військового призначення.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, росіяни привезли до тимчасово окупованого міста будівельні матеріали, ліки для військового шпиталю та декілька сотень комплектів військової форми.

“Повідомляють, що в окупаційної адміністрації порту якість військової форми – найголовніша тема для сарказму, бо вона гірша за спецодяг робітників в Україні”, – зазначив Андрющенко.

Окрім цього, радник мера Маріуполя повідомив, що робітників місцевих заводів все частіше вербують для поїздок у відрядження на тимчасово окуповані території Херсонщини.

Людям наголошують, що там вони будуватимуть укріплення, обіцяючи підвищену зарплатню та гарантії безпеки.

“Через брак роботи в місті та відсутність профільної роботи на заводах кількість охочих зростає. Однак існує ризик, що таким чином розпочато чергову хвилю прихованої мобілізації”, – написав він.