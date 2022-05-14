Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
За його словами, маріупольці, у яких є електрика, почали дивитись українське телебачення через Т2.
“Тому у нас велике прохання до редакторів, журналістів та ведучих наших українських телеканалів пустити хоча б бігучу строку про те, що Україна чекає та бореться за маріупольців”, – написав Андрющенко.
Також він просить, щоб на українських телеканалах спростували брехню росіян про те, що в Україні діє примусова мобілізація при перетині лінії зіткнення.
“Це надважливо для реальної боротьби з дезінформацією окупантів. А також інформацію про “зелені” коридори та евакуацію. Це шанс людям вирватись з гуманітарного пекла”, – додав він.
- Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини розповіла про злочини російських окупантів, вчинені щодо українських дітей у Маріуполі.
- Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що напередодні російські окупанти виставили у публічний доступ особисті контакти наречених та дружин захисників з “Азовсталі”.
- Також Петро Андрющенко опублікував фото- та відеоматеріали, згідно з якими у Маріуполі настала гуманітарна криза. На тлі цього, аби прогодувати себе, мешканці вимушені збирати залишки їжі на смітниках.