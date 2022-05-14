Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у жителів тимчасового окупованого міста з'явилась можливість дивитись українське телебачення. Він звернувся до журналістів, щоб вони розповіли маріупольцям правду про ситуацію в Україні.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, маріупольці, у яких є електрика, почали дивитись українське телебачення через Т2.

“Тому у нас велике прохання до редакторів, журналістів та ведучих наших українських телеканалів пустити хоча б бігучу строку про те, що Україна чекає та бореться за маріупольців”, – написав Андрющенко.

Також він просить, щоб на українських телеканалах спростували брехню росіян про те, що в Україні діє примусова мобілізація при перетині лінії зіткнення.

“Це надважливо для реальної боротьби з дезінформацією окупантів. А також інформацію про “зелені” коридори та евакуацію. Це шанс людям вирватись з гуманітарного пекла”, – додав він.