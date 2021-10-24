У Мармуровому морі зіткнулися два вантажних судна: одне прямувало з України

У Мармуровому морі біля берегів Туреччини зіткнулися два вантажних судна. Одне із них прямувало з України до Китаю.

Про це повідомляє турецьке видання Hürriyet.

У Мармуровому морі сьогодні через сильний туман зіткнулися два вантажних судна. Це трапилося біля берегів провінції Чанаккале у Туреччині.

299-метрове судно Benitamou прямувало з України до Китаю та перевозило чавунну руду. 172-мтерове судно BC Vanessa везло пшеницю з Болгарії в Єгипет. В результаті ушкоджень у трюм судна Benitamou потрапила вода.

Обидва судна рухалися у напрямку порту Дарданелли. Зіткнення сталося під час наближення до якірної стоянки, де судна мали чекати дозволу для проходження через протоку.

До місця аварії прибули буксири Головного управління берегової безпеки Туреччини.

В результаті аварії ніхто не постраждав.